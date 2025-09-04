Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 06:00

Нежный ПП-манник на кефире с кокосовой стружкой: полезная вкусняшка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный ПП-манник на кефире с кокосовой стружкой! Этот ароматный пирог вернёт вас в детство! Воздушный, слегка влажный внутри и с приятной кокосовой ноткой — идеальный полезный завтрак или чаепитие без угрызений совести.

Ингредиенты

  • Манная крупа — 1 стакан (200 мл)
  • Кефир — 1 стакан (любой жирности)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Соль — щепотка
  • Кокосовая стружка — 2 ст. л.
  • Изюм — 2 ст. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 20 минут — крупа должна набухнуть. Добавьте яйца, соду, ванилин и соль, тщательно перемешайте. Введите кокосовую стружку и предварительно замоченный изюм.
  2. Вылейте тесто в силиконовую форму (смазывать не нужно) и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Проверяйте готовность зубочисткой.

Подача: с домашним вареньем или мёдом или посыпьте какао или тёртым шоколадом. Можно полить йогуртом или сгущёнкой.

Ранее мы готовили чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне.

пироги
манная крупа
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
