Нежный ПП-манник на кефире с кокосовой стружкой: полезная вкусняшка

Нежный ПП-манник на кефире с кокосовой стружкой! Этот ароматный пирог вернёт вас в детство! Воздушный, слегка влажный внутри и с приятной кокосовой ноткой — идеальный полезный завтрак или чаепитие без угрызений совести.

Ингредиенты

Манная крупа — 1 стакан (200 мл)

Кефир — 1 стакан (любой жирности)

Яйца — 2 шт.

Сода — 1/2 ч. л.

Ванилин — на кончике ножа

Соль — щепотка

Кокосовая стружка — 2 ст. л.

Изюм — 2 ст. л. (по желанию)

Приготовление

Смешайте манку с кефиром и оставьте на 20 минут — крупа должна набухнуть. Добавьте яйца, соду, ванилин и соль, тщательно перемешайте. Введите кокосовую стружку и предварительно замоченный изюм. Вылейте тесто в силиконовую форму (смазывать не нужно) и выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Проверяйте готовность зубочисткой.

Подача: с домашним вареньем или мёдом или посыпьте какао или тёртым шоколадом. Можно полить йогуртом или сгущёнкой.

