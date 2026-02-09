Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов

Иногда хочется побаловать семью легким десертом без сложных продуктов и долгой готовки. Этот йогуртовый пирог удивляет мягкой текстурой, приятным вкусом и тем, что готовится без муки. Рецепт отлично подойдет тем, кто любит простую домашнюю выпечку.

Для приготовления понадобится сладкий йогурт — 400 г, яйца — 4 шт., кукурузный крахмал — 40 г, сахарная пудра — по вкусу.

Сначала разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске соедините йогурт и яйца, взбейте венчиком или миксером до гладкости. Затем просейте кукурузный крахмал прямо в смесь и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков. Форму диаметром 20–22 см застелите пергаментом и аккуратно влейте тесто. Выпекайте около 40 минут. Готовый пирог полностью остудите, после чего поставьте в холодильник минимум на пару часов. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

