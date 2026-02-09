Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 07:00

Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда хочется побаловать семью легким десертом без сложных продуктов и долгой готовки. Этот йогуртовый пирог удивляет мягкой текстурой, приятным вкусом и тем, что готовится без муки. Рецепт отлично подойдет тем, кто любит простую домашнюю выпечку.

Для приготовления понадобится сладкий йогурт — 400 г, яйца — 4 шт., кукурузный крахмал — 40 г, сахарная пудра — по вкусу.

Сначала разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске соедините йогурт и яйца, взбейте венчиком или миксером до гладкости. Затем просейте кукурузный крахмал прямо в смесь и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков. Форму диаметром 20–22 см застелите пергаментом и аккуратно влейте тесто. Выпекайте около 40 минут. Готовый пирог полностью остудите, после чего поставьте в холодильник минимум на пару часов. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов Иногда хочется побаловать семью легким десертом без сложных продуктов и долгой готовки. Этот йогуртовый пирог удивляет мягкой текстурой, приятным вкусом и тем, что готовится без муки. Рецепт отлично подойдет тем, кто любит простую домашнюю выпечку.
йогурт — 400 г
яйца — 4 шт.
кукурузный крахмал — 40 г
сахарная пудра — по вкусу
>
Сначала разогрейте духовку до 180 °C. В глубокой миске соедините йогурт и яйца, взбейте венчиком или миксером до гладкости.
Затем просейте кукурузный крахмал прямо в смесь и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комков.
Форму диаметром 20–22 см застелите пергаментом и аккуратно влейте тесто.
Выпекайте около 40 минут. Готовый пирог полностью остудите, после чего поставьте в холодильник минимум на пару часов. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Долина прописалась после потери квартиры в Хамовниках
Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Российским военным передали партию Су-57 в новом техническом облике
ВС России поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом
Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов
Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена
ВСУ провалили контратаку у Чугуновки
Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля
Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика
FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом
В домах жителей Белгорода восстановили отопление
Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее
В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.