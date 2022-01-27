«Нежизнеспособно»: Песков о будущем договорённости по РСМД

Обсуждение темы о перезаключении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности нежизнеспособно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы, передаёт РИА Новости.

Можно, безусловно, отдельно что-то говорить о РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности — вряд ли жизнеспособны такие контакты, — цитирует его агентство.

Ранее стало известно, что в ответах США и НAТО на предложения по гарантиям безопасности были прeдложения об организации переговоров об ограничениях на размещeние ракет средней и меньшей дальности (РCМД).

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге Вашингтон заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал российский лидер Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.