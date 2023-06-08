Подсчитаны переплаты невысыпающимся россиянам НАФИ: переплаты невысыпающимся россиянам составили 3,5 трлн рублей

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Эффективность работников в те дни, когда они не высыпаются, заметно снижается, а это значит, что наниматели переплачивают им. По данным исследования НАФИ, работодатели теряют из-за невысыпающихся сотрудников около 3,5 триллиона рублей в год, сообщает РБК.

Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 миллиард рублей в месяц, или 3,5 триллиона рублей в год по всей России, — говорится в исследовании.

Специалисты подчеркнули, что сумма переплат в 2022 году оказалась почти на 100 млрд рублей в месяц (1,2 трлн рублей за год) больше, чем в 2019 году. По данным опроса, россияне в среднем недосыпают четыре дня в неделю. На недостаток сна пожаловались 48% респондентов, а каждый третий из них подсчитал, что его производительность труда снижается на 51-75% по сравнению с теми днями, когда он выспался.

Как заявил ранее врач-невролог Антон Тихоновский, недосып может также привести к опасным последствиям, в том числе повлиять на развитие инсультов и инфарктов. Специалист отметил, что в ходе проведенных исследований была установлена связь между недостатком сна и нарушениями работы иммунной системы.