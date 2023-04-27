Россиян предупредили об опасных последствиях недосыпа Невролог Тихоновский предупредил о рисках развития инфаркта из-за недосыпа

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Недосып может привести к опасным последствиям, в том числе повлиять на развитие инсультов и инфарктов, предупредил россиян врач-невролог Антон Тихоновский. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметил, что в ходе проведенных исследований была установлена связь между недостатком сна и нарушениями работы иммунной системы.

Постоянное отклонение времени сна от физиологической нормы является фактором риска развития метаболического синдрома, который в свою очередь может привести к сердечно-сосудистым осложнениям, в том числе инфаркту и инсульту. Также при снижении эффективности сна страдает иммунная система, — пояснил врач.

По словам невролога, в первую очередь недосып влияет на когнитивные функции организма, снижает работоспособность и вызывает эмоциональные нарушения. Врач уточнил, что сначала симптомы малозаметны, поэтому многие их игнорируют. Тихоновский отмечает, что уже через 17 часов без сна люди проходят тесты на внимательность так, как если бы в крови содержалось 0,5 промилле алкоголя, а через 72 часа у них возникают галлюцинации.

Невролог предупредил, что недосып делает человека раздражительным, накопленные за предыдущий день впечатления и эмоции не успевают обрабатываться центральной нервной системой. Дети, которые мало спят, страдают от симптомов СДВГ, которые проходят после нормализации сна.

Тихоновский уточнил, что недосып может вызвать набор веса. Это связано с тем, что грелина, который стимулирует аппетит, становится больше, а подавляющего его лептина, наоборот, меньше. Эксперт добавил, что во время сна активно идут процессы регенерации ткани. Недосып приводит к ухудшению заживления ран и восстановления после травм, физическому утомлению.

Сомнолог Александр Калинкин ранее предупредил, что прием мелатонина может усугубить бессонницу или ухудшить качество сна. Эксперт пояснил, что мелатонин не является снотворным препаратом, а причины нарушений сна часто не связаны с его выработкой в организме.