Названа опасность мелатонина Сомнолог Калинкин: прием мелатонина может усугубить бессонницу и качество сна

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Сомнолог Александр Калинкин рассказал «Газете.Ru», что прием мелатонина может усугубить бессонницу или ухудшить качество сна. Эксперт пояснил, что мелатонин не является снотворным препаратом, а причины нарушений сна часто не связаны с его выработкой в организме. Он уточнил, что это вещество, которое сигнализирует организму о наступлении ночи.

Мелатонин не является снотворным препаратом. У кого-то он может улучшить сон, у кого-то — ухудшить. Но у большинства он не работает вообще, потому что причины нарушений сна часто не связаны с его выработкой, — сказал Калинкин.

Специалист отметил, что существует более 80 видов нарушений сна, и порекомендовал воздействовать именно на причину их возникновения. По его словам, прием снотворных лишь маскирует проблемы со сном.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.