Неубиваемые цветы для рокария — растут даже на камнях!

Каменистый сад требует особого подбора растений, способных расти в экстремальных условиях. Для рокария идеально подходят засухоустойчивые виды, которые не боятся палящего солнца и бедных почв. Они сохраняют декоративность даже при минимальном уходе.

Среди лучших растений для рокария — молодило, или каменная роза. Эти суккуленты образуют красивые розетки и прекрасно чувствуют себя среди камней. Очитки разных видов создают живописные коврики и цветут все лето. Гвоздика-травянка добавляет ярких красок, а иберис вечнозеленый радует белоснежным цветением. Для вертикальных акцентов подходит карликовая сосна или можжевельник. Эти растения не требуют частого полива, устойчивы к ветру и перепадам температур. Достаточно посадить их в хорошо дренированную почву между камнями — и ваш рокарий будет выглядеть эффектно весь сезон.

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