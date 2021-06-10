Чем ещё известен акционист Павел Крисевич, пришедший с пистолетом к Кремлю

Художник-акционист Павел Крисевич, запомнившийся острыми политическими высказываниями, инсценировал суицид на Красной площади в Москве. Перед этим он, по словам очевидцев, сделал два выстрела в воздух, а затем к нему подбежали полицейские и увели. NEWS.ru вспомнил, чем известен этот «возмутитель спокойствия».

Днём 11 июня Крисевич пришёл на Красную площадь, где устроил стрельбу из охолощённого пистолета Макарова Р-411. Перед перформансом художник распространил манифест, в котором говорилось о «бесстрашии» против «силы и репрессий». Полицейские задержали художника и освещавшую его акцию журналистку, их доставили в ОВД «Китай-город».

В мае Павла Крисевича арестовывали на 10 суток за выставку картин в Петербурге по статье о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Вместе с художницей Анастасией Михайловой его задержали за показ работ на открытом воздухе, посвящённый пыткам и репрессиям, также в защиту свободы творчества и «против политического бездействия большинства активистов и художников».

До этого, 24 января, Крисевич устроил перформанс «Сфера Души Русского Человека». Он забрался в конструкцию из колючей проволоки в центре Москвы. За это его задержали вместе с журналистом Никой Самусик. По данным очевидцев, акцию якобы сорвали оперативники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ), которые разбили объектив одной из присутствующих журналисток, а её коллег заставили удалить все фото, при этом самому художнику один из них поставил ногу на горло.

pavelkrisevich/instagram.com

Через день Крисевича арестовали на 14 суток за «неисполнение требования полицейского» (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Находясь в спецприёмнике, художник рассказывал о том, что к нему приходил сотрудник ЦПЭ и обещал снова отправить за решётку. Так и произошло: после отбытия ареста акциониста вновь задержали и арестовали ещё на 25 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

Как писал NEWS.ru, художник получил известность после устроенного 5 ноября 2020 года на Лубянке перформанса против политических репрессий в образе Иисуса Христа. Акция состоялась недалеко от здания ФСБ на Лубянке. Её организаторы установили крест, на котором «распяли» активиста, а затем развели рядом костёр, в который бросили импровизированные тома уголовных дел. Павла Крисевича задержали через несколько минут после начала акции, а затем арестовали на 15 суток.

pixsl_markov/twitter.com

До этого уроженец Петербурга Павел Крисевич уже устраивал политизированные представления. Так, например, в августе 2020 года после предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального он организовал в Петербурге акцию «Томский чай», выйдя на улицу в респираторе военного образца и с подносом, на котором стоял стакан с пенящейся жидкостью.

Ещё раньше Крисевич имитировал суицид, чтобы поддержать фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, заявлявшего о пытках. Во время слушаний по этому же делу он устраивал перформанс с «жертвенным» манекеном полицейского у стен суда. Также акционист приковывал себя к ограждению у суда перед вынесением приговора по делу так называемой организации «Сеть», признанной в РФ террористической. За эти акции художнику также назначали административное наказание — выписывали штрафы, а также арестовывали.

В декабре 2020 года Крисевича отчислили из Университета дружбы народов (РУДН), несмотря на попытки обжаловать данное решение. Художник утверждал, что решение вуза является актом подавления гражданской активности студентов, дискриминирующим их по нравственным мотивам. В приказе университета говорилось, что причиной отчисления стало «нарушение студентом Крисевичем П.О. норм Правил внутреннего распорядка обучающихся в РУДН, включая Кодекс чести обучающегося в РУДН». Также в документе указывалось, что «совершенный проступок (очевидно, акция с „распятием“ у ФСБ. — NEWS.ru) не соотносится с моральным обликом будущего специалиста».

Честно скажу, отчисление под предлогом «несоответствия образу будущего специалиста» меня никак не сломило, а ещё сильнее заставило заниматься акционизмом в этой стране, до любой последней возможности, что ещё существуют перед тюрьмой или эмиграцией, — признавался тогда художник.

Также он считал, что образу специалиста в РУДН не соответствует администрация вуза, «клюющая на любую палку из силовых структур».