16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

«Распявшего» себя у здания ФСБ акциониста арестовали

14:59, 06 ноября 2020 10
Фото: pavelkrisevich/instagram.com

Акционист Павел Крисевич получил 15 суток административного ареста за изображение распятия Христа у здания ФСБ. 

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Инцидент произошёл вечером 5 ноября. Помощники Крисевича, одетые в плащи с надписью «ФСБ», помогли ему сымитировать распятие, затем разожгли костёр и стали бросать в него «тома уголовных дел». Акция была пресечена силовиками.

Как писал NEWS.ru, Крисевича доставили в отдел полиции «Китай город». На него был составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ранее он уже не раз привлекался к ответственности по данной статье. По словам Крисевича, акция у здания ФСБ была проведена в поддержку политических заключённых.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео