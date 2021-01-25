В Москве задержали выкрикивавшего лозунги в сфере из проволоки акциониста

https://static.news.ru/photo/349f8a2a-5e72-11eb-af1b-fa163e074e61_660.jpg Павел Крисевич Фото: pavelkrisevich/instagram.com

Художник-акционист Павел Крисевич задержан в Москве. Он устроил акцию с колючей проволокой на Старом Арбате.

Отмечается, что Крисевич забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги.

Павлу вменяют часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Его оставляют на ночь в ОВД «Арбат». Помимо него, задержаны ещё трое человек, — цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Адвокат добавил, что в ближайшие несколько дней стоит ожидать судебного заседания, на котором будет вынесено решение по делу. Акционисту грозит штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

5 ноября Павла Крисевича задержали через несколько минут после начала перформанса в поддержку политзаключённых около здания ФСБ, а затем арестовали на 15 суток. Организаторы акции установили крест, на котором «распяли» активиста, а затем развели рядом костёр, в который бросили импровизированные тома уголовных дел.

В августе 2020 года после отравления оппозиционера Алексея Навального он организовал в Петербурге акцию «Томский чай», выйдя на улицу в респираторе военного образца и с подносом, на котором стоял стакан с пенящейся жидкостью. До этого активист имитировал суицид, чтобы поддержать фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, заявлявшего о пытках. Во время слушаний по этому же делу он устраивал перформанс с «жертвенным» манекеном полицейского у стен суда.

Как писал NEWS.ru, Крисевич устраивал акции в поддержку фигурантов по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации). Он приковал себя наручниками к забору у здания суда, после чего начал размахивать дымовой шашкой и кричать «Свободу политзаключённым!».