Активисты устроили провокацию у суда в поддержку обвиняемых по делу «Сети»

https://static.news.ru/photo/26d2984e-b47a-11ea-a2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Возле здания суда в Санкт-Петербурге сторонники обвиняемых по делу «Сети» (запрещённая в России организация) устроили ряд провокаций. Это произошло 22 июня во время оглашения приговора Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову.

Первую провокацию устроил активист Павел Крисевич. Он приковал себя наручниками к забору, после чего начал размахивать дымовой шашкой и кричать «Свободу политзаключённым!». Полиция попросила его прекратить, однако активист проигнорировал слова правоохранителей. Через некоторое время Крисевича отсоединили от забора и задержали.

Кроме того, возле здания суда собралась большая толпа. Силовики многократно предупредили сторонников фигурантов дела «Сети» о том, что пикеты находятся под запретом, а сами они могут быть задержаны.

Участники незаконного пикета выкрикивают провокационные лозунги. Часть из них попыталась блокировать выезд, мешая транспорту телевизионщиков. Чтобы журналисты могли уехать, пришлось вмешаться стражам порядка. По предварительной информации, задержаны уже 11 человек, сообщает «ПолитЭксперт».

По имеющимся сведениям, приговор Бояршинову и Филинкову уже огласили. Мужчин приговорили к 5,5 годам и 7 годам колонии соответственно.

Они вместе с фигурантами дела из Пензы обвиняются в причастности к террористическому сообществу (ч. 2 ст. 205.4 УК). ФСБ завела уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, увлекавшиеся страйкболом. По мнению ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и ЧМ-2018 по футболу. Ячейки сообщества якобы находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками, организованными ФСБ, и отказались от ранее сказанных слов.

Как ранее писал NEWS.ru, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов выступили в суде с последним словом.