Осторожно, распятие: как художники «оскорбляли» верующих в России

На днях Международный фонд славянской письменности и культуры направил обращения в полицию, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности акциониста Павла Крисевича за перформанс против политических репрессий в образе Иисуса Христа. Акция состоялась 5 ноября недалеко от здания ФСБ на Лубянке. Её организаторы установили крест, на котором «распяли» активиста, а затем развели рядом костёр, в который бросили импровизированные тома уголовных дел. За последние три десятилетия в России проходило несколько похожих акций с религиозным мотивом, которые заканчивались для их участников по-разному. NEWS.ru решил вспомнить резонансные выступления такого рода и разобраться в последствиях этих действий.

«Богохульное действо»

Как следует из заявлений гендиректора Международного фонда славянской письменности и культуры Александра Бочкарёва, направленных начальнику столичного главка МВД Олегу Баранову, председателю СК Александру Бастрыкину и прокурору Москвы Денису Попову, Павел Крисевич и его «подельники» устроили «безобразную провокационную выходку, оскорбляющую чувства верующих <...>, изображая на фоне горящих уголовных дел распятого Господа нашего Иисуса Христа».

Вышеописанное богохульное действо совершено с символом нашей христианской веры и глубоко оскорбляет религиозные чувства всех христиан, вызывает душевную, сердечную боль и негодование всех верующих людей, нарушает их права на свободу совести и вероисповедания, — полагает Бочкарёв.

Политическое высказывание Павла Крисевича, по мнению заявителя, является «хулиганством», которое «явно выражает неуважение не только к христианству, но и ко всему российскому обществу и совершено с выражением мотивов религиозной и политической вражды к некоторым социальным группам: христианам и сотрудникам Федеральной службы безопасности, а в их лицах — ко всем верующим Российской Федерации и государственным служащим».

Как писал NEWS.ru, 5 ноября Павла Крисевича задержали через несколько минут после начала перформанса в поддержку политзаключённых около здания ФСБ, а затем арестовали на 15 суток. По информации «Медузы», выступление на Лубянке ему помогали провести другие активисты. Четверо из них должны были зажечь огонь и бросить в него тома «уголовных дел», символизируя всадников апокалипсиса в плащах с надписью «ФСБ». Кроме того, в мероприятии должны были участвовать «дозорные» — они следили за тем, чтобы раньше времени на месте действия не появились силовики.

До «распятия» уроженец Петербурга Павел Крисевич уже проводил политизированные представления. В августе 2020 года после отравления оппозиционера Алексея Навального он организовал в Петербурге акцию «Томский чай», выйдя на улицу в респираторе военного образца и с подносом, на котором стоял стакан с пенящейся жидкостью. До этого активист имитировал суицид, чтобы поддержать фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, заявлявшего о пытках. Во время слушаний по этому же делу он устраивал перформанс с «жертвенным» манекеном полицейского у стен суда. Также он приковывал себя к ограждению у суда перед вынесением приговора по делу так называемой организации «Сеть», признанной в РФ террористической. За эти акции Крисевичу выписывали штрафы, а также арестовывали.

Мужское и женское

Выступление с распятием и костром стало наиболее резонансным политическим высказыванием молодого человека. Тут невольно напрашивается параллель с известным поджогом двери здания ФСБ, а сам Павел Крисевич может и вовсе занять нишу Петра Павленского, на реноме которого фактически можно поставить крест после обвинения в домашних пытках почти одновременно с новым актом лубянского акционизма. Однако начинающему художнику ближе несколько иные деятели contemporary art, которые имитировали Голгофу или в целом прибегали к христианским мотивам для своих высказываний.

Самое буквальное копирование распятия 1 апреля 2000 года осуществил акционист Олег Мавроматти во дворе Института культурологии РАН на Берсеневской набережной в Москве. Во время съёмки фильма о современном искусстве «Слепое пятно» художник устроил акцию «Не верь глазам», во время которой его в прямом смысле пригвоздили к деревянному кресту, а на спине участника действа была вырезана надпись «Я не сын бога».

Олег Мавроматти Wikimedia

Я не знаю ни одного артиста в мировом кинематографе, который бы натурально сыграл боль. Эта сцена символизирует настоящее страдание, настоящую жертву, на которых давно спекулирует искусство, — комментировал свой поступок Мавроматти.

В Сети сохранились фотографии перформанса с видом на храм Христа Спасителя. Вскоре после этого представители РПЦ потребовали завести на художника уголовное дело за разжигание розни, но Замоскворецкая прокуратура отказала заявителям в связи с отсутствием состава преступления.

Уголовное дело возникло после подачи заявления приходом Святого Николы, который располагается рядом, за оградой Института культурологии, на чьей территории и велась съёмка эпизода. У храма Святого Николы были территориальные претензии к Институту культурологии. Они хотели отсудить эту территорию уже давно, и вот им показалось, что это очень удобный момент. Они подали иск — очевидно, чтобы дискредитировать людей из института и под это дело отсудить себе эту территорию. То есть всё упирается в какие-то очень меркантильные вещи, а вовсе не в оскорбления, в какую-то сакральность — всё это надумано, — говорил Мавроматти.

Дело на него по ст. 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» завели после того, как к силовикам обратился консервативно настроенный депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. Через несколько месяцев после этого Мавроматти уехал в Болгарию и был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время он живёт за пределами России.

Другое распятие 12 июля 2012 года устроила 22-летняя феминистка Елена Пасынкова в Петербурге в защиту участниц группы Pussy Riot, которые в тот момент проходили по уголовному делу о панк-молебне в храме Христа Спасителя. Активисты поставили у собора Спаса на Крови деревянный крест с надписью «Здесь может быть ваша демократия». К нему была символично прикована девушка в цветной балаклаве, а рядом лежала коробка для сбора денег «на восстановление репутации РПЦ». Вскоре участницу задержали полицейские, в этот момент у девушки изо рта полилась похожая на кровь жидкость. Позднее она сообщила , что это «специальные театральные таблетки, которые дают такой эффект».

На участницу акции составили административный протокол за «самовольный демонтаж, разрушение, установку или перемещение объекта благоустройства». Как стало известно NEWS.ru, именно она привела в активизм Петра Павленского. В 2014 году их допрашивали в полиции в рамках уголовного дела по ст. 214 УК РФ «Вандализм» после акции «Свобода», в ходе которой было сожжено несколько автомобильных покрышек.

Весной 2014 года Пасынкова эмигрировала в Израиль, где получила гражданство, но оставаться там не хочет, поскольку «по уровню национализма, клерикализма, запуганности населения и политических манипуляций эта танковая республика далеко впереди России».

Выставки раздора

Олег Кулик, перформанс «Миссионер» artchronika.ru

Помимо трёх «распятий» и одного панк-молебна в истории российского акционизма были не менее скандальные истории с религиозным подтекстом. Как пишет искусствовед Николай Шендарев, в первое постсоветское десятилетие христианскую тему в своих акциях использовал Олег Кулик. Например, в 1994 году он устроил акцию «Новая проповедь» на Даниловском рынке в Москве. Облачённый в хитон и терновый венец художник держал на руках поросёнка и, стоя на колоде для рубки мяса, мычал. Через год он провёл перформанс «Миссионер», посвящённый Франциску Ассизскому. Кулик залез в аквариум и, находясь под водой, читал проповедь рыбам. Эту акцию он повторил в 2012 году в галерее Regina в Лондоне.

В декабре 1998 года художник Авдей Тер-Оганьян устроил в Москве перформанс «Юный безбожник». Он развесил на выставке «Арт Манеж — 98» репродукции известных икон, а затем стал рубить их топором либо наклеивать эротические стикеры и неприличные надписи. Клерикальная публика, в том числе тогдашний глава РПЦ Алексий II, требовала привлечь акциониста к уголовной ответственности. В феврале 1999 года на него завели дело по статье 282 УК. В преддверии судебного процесса галерист Марат Гельман устраивал выставку в поддержку Тер-Оганьяна, которую разгромили неизвестные. Кроме этого, православные радикалы сорвали заседание суда. На следующее заседание художник не явился, его объявили в федеральный розыск и заочно отправили под стражу. Вскоре выяснилось, что он эмигрировал в Чехию и запросил власти страны о политическом убежище. Весной 2010 года уголовное дело закрыли в связи с истечением срока давности. В 2019 году акционист вернулся в Россию и дал интервью NEWS.ru.

Наверное, если бы я понимал и точно знал, чем это всё кончится, я бы, конечно, отказался [от проведения «Юного безбожника»]. Но, с другой стороны, если говорить о самой акции вне этого безумного скандала, который возник потом, то она хорошая и адекватная вполне. Просто когда на искусство реагируют подобным способом — уголовным преследованием — это ненормально, я считаю, — заявлял акционист.

В январе 2003 года в Сахаровском центре открылась выставка с провокационным названием «Осторожно, религия!». На ней экспонировались работы упомянутых Олега Кулика и Авдея Тер-Оганьяна, а также других художников: плакат Александра Косолапова Coca-Cola/This is My Blood с изображением лика Христа на фоне соответствующего логотипа, коллаж Александры Турецкой с фотографией распятой на кресте обнажённой женщины и инсталляция Алисы Зражевской «Не сотвори себе кумира», представлявшая собой оклад православной иконы с прорезью на месте лика. Спустя несколько дней после открытия выставки её разгромили религиозные фундаменталисты. В связи с инцидентом было заведено уголовное дело, но в августе 2003 года его закрыли, так и не найдя нападавших. Зато по инициативе консервативной части бюрократии обвиняемыми по статье 282 УК стали директор центра Юрий Самодуров, его заместитель Людмила Василовская и координатор выставки Анна Альчук. В марте 2005 года первых двоих оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого, а третью фигурантку оправдали. Позже она уехала из России и при странных обстоятельствах погибла в Германии.

В 2010 году Юрия Самодурова вновь оштрафовали , на сей раз на 200 тысяч рублей. Ещё 150 тысяч были назначены Андрею Ерофееву — куратору выставки «Запретное искусство», открывшейся в Сахаровском центре в марте 2007 года, на которой были представлены запрещённые к показу в российских музеях работы арт-группы «Синие носы» и ПГ, а также Авдея Тер-Оганьяна и других художников. Самодуров с Ерофеевым также проходили по 282-й статье УК. Против экспозиции выступали монархические и неонацистские организации вроде запрещённого в России «Движения против нелегальной иммиграции». По их мнению, работы были неподобающими и оскорбляющими «традиционные ценности». В 2011 году Жуковский районный суд Калужской области признал экстремистским материалом участвовавшую в экспозиции картину Александра Савко «Нагорная проповедь» из цикла «Путешествие Микки Мауса по истории искусства».