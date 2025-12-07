Необычный салат-елочка в порционных креманках: вкуснятина с печенью трески и картошкой. Если вы хотите удивить гостей стильной и праздничной закуской, попробуйте подать салат из печени трески в виде мини-елочек. Нежные слои картофеля, яиц, зеленого лука и сочной печени трески отлично сочетаются друг с другом, а киви сверху создает эффект настоящей зеленой «хвои». Просто, красиво и очень по-зимнему!

Ингредиенты (на 4 креманки): печень трески — 1 банка (180–200 г), картофель отварной — 2 шт., яйца вареные — 3 шт., зеленый лук — 1 небольшой пучок, киви — 2 шт., майонез — по вкусу.

Как приготовить: отварите картофель в мундире, остудите и очистите. Натертый картофель выложите первым слоем на дно креманок, слегка утрамбовывая и смазывая тонкой сеточкой майонеза. Разомните печень трески вилкой, дайте стечь лишнему маслу и распределите вторым слоем. Снова добавьте немного майонеза. Следующий слой — мелко нарезанные яйца. Выкладывайте аккуратно, чтобы креманка сохраняла конусообразную форму «елочки». Промажьте майонезом. Добавьте мелко порезанный зеленый лук — он даст свежесть и яркий вкус. Для верхушки натрите или очень мелко нарежьте очищенное киви. Выложите зеленый слой так, чтобы он напоминал пушистую елочную крону. Перед подачей охладите салат 20–30 минут — слои станут плотнее, а вкус — более насыщенным. Получается эффектная, праздничная и невероятно нежная порционная закуска, которая украсит любой новогодний стол. Приятного аппетита!

