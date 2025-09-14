Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 14:52

Необычная подкормка для томатов: молоко превращает урожай в рекордный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Среди дачных хитростей есть метод, который вызывает удивление даже у опытных агрономов. Речь идёт о молоке — его используют не только на кухне, но и как удобрение для грядок.

На первый взгляд идея кажется странной, но практика доказывает обратное: томаты реагируют на такую подкормку особенно активно.

Молоко богато кальцием, белками и лактозой — именно эти вещества укрепляют корни и стимулируют рост растений.

Кальций предотвращает растрескивание плодов и делает их более ровными и красивыми. Белки помогают развиваться полезной микрофлоре в почве, а лактоза служит питательной средой для бактерий, защищающих растение от грибковых болезней.

Для подкормки используют раствор в пропорции 1:10, поливая кусты раз в две недели начиная с цветения. Некоторые огородники усиливают эффект, добавляя в смесь йод или чесночный настой — это работает как антисептик и отпугивает вредителей.

Важно брать свежее молоко без добавок и консервантов. Пастеризованный вариант тоже подходит, но натуральный работает эффективнее. Полив лучше проводить утром или вечером, когда нет жары, чтобы питательные вещества проникли глубже в почву.

Метод одинаково хорошо действует и в теплице, и в открытом грунте, особенно если земля бедна микроэлементами.

Результат говорит сам за себя: мощные кусты, крупные и сочные плоды, а все сомнения в необычном способе исчезают. Молоко оказывается не только продуктом питания, но и ценным удобрением.

подкормки
томаты
огороды
советы
Валерия Мартынович
