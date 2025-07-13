Немного муки и горсть вишни — через 20 минут уже едим! Сочная выпечка к чаю

Немного муки и горсть вишни — через 20 минут уже едим! Сочная выпечка к чаю

Сочная вишнёвая галета — деревенский пирог с французским шармом! Представьте хрустящую песочную основу с золотистыми краями и сочную вишнёвую начинку, которая слегка растекается, но сохраняет форму. Эта галета — идеальный летний десерт, который выглядит по-домашнему уютно, но при этом обладает изысканным вкусом. Готовится она намного проще, чем традиционный пирог, ведь здесь не нужно возиться с формой — свободные складки теста лишь подчёркивают её деревенское очарование.

Для теста смешайте 200 г муки со щепоткой соли, добавьте 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и быстро порубите ножом до состояния крошки. Влейте 3-4 ст. л. ледяной воды, соберите тесто в шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Тем временем подготовьте начинку: 300 г вишни (можно замороженной) смешайте с 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. крахмала и каплей ванильного экстракта.

Раскатайте охлаждённое тесто в круг толщиной 3-4 мм, переложите на пергамент. В центр выложите вишню, оставив по краям 4-5 см. Заверните края теста складками, прикрывая часть начинки. Смажьте тесто взбитым желтком, посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до румяного цвета.

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