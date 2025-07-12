Влажный пирог «Стеганое одеяло»! Его нужно попробовать — очень вкусный

Влажный пирог «Стеганое одеяло»! Его нужно попробовать — очень вкусный

Влажный пирог «Стеганое одеяло»! Его нужно попробовать — очень вкусный! Это сочетание шоколадного теста и творожной начинки — простой и вкусный десерт, который легко приготовить дома. Пирог получается нежным, с приятной кислинкой творога и насыщенным шоколадным вкусом.

Ингредиенты

Яйцо — 5 шт.

Сахар — 160 г

Мука — 160 г

Какао — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Творог — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2–3 ст. л.

Крахмал 1 ст. л.

Приготовление

В миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены, масса должна увеличиться. Просейте муку, какао и разрыхлитель, аккуратно вмешайте в тесто. Перелейте тесто в форму для выпечки. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар и крахмал до однородности. Поместите начинку в кондитерский мешок и нарисуйте «сетку» на шоколадном тесте. Выпекайте при 180°C около 40 минут. Для более влажного пирога после выпечки его можно пропитать молоком с сахаром.

Пирог получается очень вкусным и нежным, с балансом шоколада и творога.

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