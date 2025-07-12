Вкусная идея! Пирог на сковороде в стиле классической пасты карбонара. Паста карбонара — классика итальянской кухни, но здесь она превращается в нечто новое: пирог! Быстро, просто и очень оригинально. Вместо привычного блюда — сытный и хрустящий пирог, который легко сделать из обычных продуктов.

Ингредиенты

Макароны — 400 г

Яйца — 5 шт.

Грудинка или бекон — 400 г

Сыр моцарелла или сулугуни — 200 г

Соль, перец — по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление

Отварите макароны до состояния «аль денте», затем слейте воду. Обжарьте бекон до золотистой корочки и остудите. В большой миске взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте к яйцам макароны, бекон, натёртый сыр и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, вылейте смесь и разровняйте лопаткой. Жарьте на среднем огне 5 минут, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны ещё 5 минут до румяной корочки. Перед подачей посыпьте сверху свежей зеленью и сыром.

Ранее мы готовили макарошки с говядиной «А-ля плов»! Быстро, обалденно вкусно и сытно.