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12 июля 2025 в 12:00

Вкусная идея! Пирог на сковороде в стиле классической пасты карбонара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусная идея! Пирог на сковороде в стиле классической пасты карбонара. Паста карбонара — классика итальянской кухни, но здесь она превращается в нечто новое: пирог! Быстро, просто и очень оригинально. Вместо привычного блюда — сытный и хрустящий пирог, который легко сделать из обычных продуктов.

Ингредиенты

  • Макароны — 400 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Грудинка или бекон — 400 г
  • Сыр моцарелла или сулугуни — 200 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень для украшения

Приготовление

  1. Отварите макароны до состояния «аль денте», затем слейте воду. Обжарьте бекон до золотистой корочки и остудите. В большой миске взбейте яйца с солью и перцем.
  2. Добавьте к яйцам макароны, бекон, натёртый сыр и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, вылейте смесь и разровняйте лопаткой.
  3. Жарьте на среднем огне 5 минут, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны ещё 5 минут до румяной корочки. Перед подачей посыпьте сверху свежей зеленью и сыром.

Ранее мы готовили макарошки с говядиной «А-ля плов»! Быстро, обалденно вкусно и сытно.

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паста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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