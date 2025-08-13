Некалорийные печёночные кексы с луком и морковью! Мегаполезный перекус! Всего 127 ккал в 100 граммах. Эти нежные кексы из куриной печени – идеальный вариант для полезного обеда или лёгкого ужина. Богаты белком, железом и витаминами, они получаются сочными внутри с аппетитной сырной корочкой.

Ингредиенты

Куриная печень – 500 г

Морковь – 1 шт. (средняя)

Лук репчатый – 1 шт.

Овсяные хлопья – 5 ст.л. (50 г)

Яйцо – 1 шт.

Сыр твёрдый – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Печень промойте, удалите плёнки. Лук и морковь очистите. Измельчите печень с овощами в блендере или мясорубке. Добавьте овсянку, яйцо, специи и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Сыр натрите на мелкой тёрке, 2/3 добавьте в фарш. Разложите массу по силиконовым формочкам (или смажьте металлические маслом). Посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до румяной корочки.

Ранее мы готовили куриную печень с помидорами и луком! Вкуснятина под сырной шапкой.