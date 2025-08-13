Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 13:00

Некалорийные печёночные кексы с луком и морковью! Мегаполезный перекус

Некалорийные печёночные кексы с луком и морковью! Мегаполезный перекус! Всего 127 ккал в 100 граммах. Эти нежные кексы из куриной печени – идеальный вариант для полезного обеда или лёгкого ужина. Богаты белком, железом и витаминами, они получаются сочными внутри с аппетитной сырной корочкой.

Ингредиенты

  • Куриная печень – 500 г
  • Морковь – 1 шт. (средняя)
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Овсяные хлопья – 5 ст.л. (50 г)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сыр твёрдый – 50 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Итальянские травы – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Печень промойте, удалите плёнки. Лук и морковь очистите. Измельчите печень с овощами в блендере или мясорубке. Добавьте овсянку, яйцо, специи и разрыхлитель. Тщательно перемешайте. Сыр натрите на мелкой тёрке, 2/3 добавьте в фарш.
  2. Разложите массу по силиконовым формочкам (или смажьте металлические маслом). Посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 25-30 минут при 180°C до румяной корочки.

Ранее мы готовили куриную печень с помидорами и луком! Вкуснятина под сырной шапкой.

