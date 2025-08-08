Куриная печень с помидорами и луком! Вкуснятина под сырной шапкой. Этот рецепт превращает обычную печень в изысканное блюдо с итальянским акцентом. Нежная печень под ароматным сыром и сочными помидорами — вкусно, просто и полезно!
Ингредиенты
- Куриная печень — 600 г
- Сыр полутвёрдый (низкой жирности) — 100–150 г
- Помидоры — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
- Лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде с минимальным количеством масла до прозрачности. Добавляем печень, нарезанную на 2–3 части, и жарим около 7 минут, периодически помешивая.
- Перекладываем печень с луком в форму для запекания. Солим, перчим, посыпаем измельчённым чесноком и зеленью. Сверху выкладываем слой нарезанных кубиками помидоров и обильно посыпаем тёртым сыром.
- Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до полного расплавления сыра и образования аппетитной корочки. Пищевая ценность на 100 граммов: 133 ккал | Б/Ж/У — 13,9/7,4/2,9.
