08 августа 2025 в 11:00

Куриная печень с помидорами и луком! Вкуснятина под сырной шапкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная печень с помидорами и луком! Вкуснятина под сырной шапкой. Этот рецепт превращает обычную печень в изысканное блюдо с итальянским акцентом. Нежная печень под ароматным сыром и сочными помидорами — вкусно, просто и полезно!

Ингредиенты

  • Куриная печень — 600 г
  • Сыр полутвёрдый (низкой жирности) — 100–150 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде с минимальным количеством масла до прозрачности. Добавляем печень, нарезанную на 2–3 части, и жарим около 7 минут, периодически помешивая.
  2. Перекладываем печень с луком в форму для запекания. Солим, перчим, посыпаем измельчённым чесноком и зеленью. Сверху выкладываем слой нарезанных кубиками помидоров и обильно посыпаем тёртым сыром.
  3. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до полного расплавления сыра и образования аппетитной корочки. Пищевая ценность на 100 граммов: 133 ккал | Б/Ж/У — 13,9/7,4/2,9.

Ранее мы готовили говяжью печень с хрустящей корочкой! Понравится всем — секреты внутри.

печень
лук
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
