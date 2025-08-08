Куриная печень с помидорами и луком! Вкуснятина под сырной шапкой

Куриная печень с помидорами и луком! Вкуснятина под сырной шапкой. Этот рецепт превращает обычную печень в изысканное блюдо с итальянским акцентом. Нежная печень под ароматным сыром и сочными помидорами — вкусно, просто и полезно!

Ингредиенты

Куриная печень — 600 г

Сыр полутвёрдый (низкой жирности) — 100–150 г

Помидоры — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3–4 зубчика

Зелень (петрушка/укроп) — по вкусу

Соль, чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде с минимальным количеством масла до прозрачности. Добавляем печень, нарезанную на 2–3 части, и жарим около 7 минут, периодически помешивая. Перекладываем печень с луком в форму для запекания. Солим, перчим, посыпаем измельчённым чесноком и зеленью. Сверху выкладываем слой нарезанных кубиками помидоров и обильно посыпаем тёртым сыром. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до полного расплавления сыра и образования аппетитной корочки. Пищевая ценность на 100 граммов: 133 ккал | Б/Ж/У — 13,9/7,4/2,9.

