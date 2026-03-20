Некалорийная вкуснятина: салат чем-то похож на оливье — такой же вкусный, но легкий

Фото: D-NEWS.ru
Некалорийная вкуснятина а-ля оливье — такой же насыщенный вкус, но гораздо легче. Этот вариант удивляет: привычные ингредиенты раскрываются по-новому! Получается нежный слоеный салат с ярким вкусом, где каждый слой идеально сочетается с другим, а легкий йогуртовый соус делает его воздушным и не перегруженным.

Ингредиенты: картофель отварной — 3–4 шт, зеленый лук — по вкусу, яйца вареные — 3 шт, шампиньоны маринованные — 200 г, ветчина нежирная — 200 г, морковь вареная — 1–2 шт, легкий сыр — 100 г, йогуртовый соус (йогурт, горчица, соль, чеснок, желток вареный) — по вкусу, соль — по вкусу.

На блюдо выложить первый слой — натертый картофель, слегка подсолить и смазать йогуртовым соусом, затем распределить зеленый лук, далее натертые яйца, снова немного соуса. Следующим слоем выложить нарезанные шампиньоны, затем ветчину кубиками, после — натертую морковь, слегка подсолить и смазать соусом. Завершить тертым легким сыром и тонким слоем соуса.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
