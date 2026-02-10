Небанально и просто: гуляш теперь делаю с соевым соусом — невероятная вкуснота

Этот гуляш приятно удивляет с первой ложки. Всего один ингредиент меняет привычный вкус до неузнаваемости — соевый соус делает мясо особенно мягким, насыщенным и ароматным. Блюдо получается глубже по вкусу, но при этом готовится просто и без лишних хлопот. Говядина после тушения буквально тает во рту, овощи добавляют сочность, а соус выходит густым, ярким и идеально подходящим к любому гарниру.

Ингредиенты: говядина – 700 г, морковь – 1–2 шт, сладкий перец – 1 шт, кетчуп – 100 г, соевый соус – 100 г, мука – 1 ст. л., растительное масло – для жарки, специи и перец – по вкусу.

Мякоть говядины нарезают небольшими кубиками и обжаривают на сковороде с небольшим количеством растительного масла около 10 минут до лёгкой румяности. Морковь и сладкий перец нарезают кубиками, добавляют к мясу, вливают немного воды и тушат под крышкой примерно 30 минут. Затем добавляют специи, кетчуп, соевый соус и муку, подливают воду так, чтобы мясо было почти покрыто соусом, и продолжают тушить ещё 15–20 минут до мягкости и густоты подливы.

Подают гуляш горячим с картофельным пюре, рисом или макаронами — просто, сытно и очень вкусно.

