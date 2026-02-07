Мясные тефтельки в овощном соусе: вместо гуляша и котлет — сочные, нежные и простые

Эти тефтели получаются невероятно мягкими, ароматными и буквально тают во рту. Их хватает на всю семью, а соус с овощами делает блюдо особенно насыщенным и домашним. Готовятся просто, из доступных продуктов, отлично подходят и для обеда, и для ужина. Можно подавать с пюре, макаронами, рисом или гречкой.

Ингредиенты для тефтелей: говяжий фарш — 1 кг; лук жареный — 100 г; белый хлеб, замоченный в воде, — 200 г; соль — 10 г; черный перец — 1 г; растительное масло — для смазывания.

Ингредиенты для соуса: лук — 100 г, морковь — 100 г, болгарский перец — 70 г, лавровый лист — 1–2 шт., чеснок — 10 г, растительное масло — для жарки, томатная паста — 70 г, мука — для болтушки, зелень — по желанию, соль — 10 г на 1 л жидкости, черный перец — 1 г на 1 л жидкости.

Приготовление: фарш соединяют с жареным луком, хлебом, солью и перцем, хорошо вымешивают и отбивают до плотной массы. Делят на порции примерно по 80 г, формируют тефтели, выкладывают на смазанный маслом противень и запекают при 180 °C около 15 минут. Лук, морковь и болгарский перец нарезают и тушат до мягкости на растительном масле. Добавляют воду или бульон, томатную пасту, лавровый лист, соль и перец, доводят до вкуса, затем лавровый лист убирают. Муку разводят в воде и тонкой струйкой вводят в соус, постоянно помешивая, пока он не загустеет. По желанию соус измельчают блендером. Готовые тефтели заливают соусом и запекают еще 15 минут. Перед подачей посыпают зеленью.

