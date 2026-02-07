Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:05

Мясные тефтельки в овощном соусе: вместо гуляша и котлет — сочные, нежные и простые

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти тефтели получаются невероятно мягкими, ароматными и буквально тают во рту. Их хватает на всю семью, а соус с овощами делает блюдо особенно насыщенным и домашним. Готовятся просто, из доступных продуктов, отлично подходят и для обеда, и для ужина. Можно подавать с пюре, макаронами, рисом или гречкой.

Ингредиенты для тефтелей: говяжий фарш — 1 кг; лук жареный — 100 г; белый хлеб, замоченный в воде, — 200 г; соль — 10 г; черный перец — 1 г; растительное масло — для смазывания.

Ингредиенты для соуса: лук — 100 г, морковь — 100 г, болгарский перец — 70 г, лавровый лист — 1–2 шт., чеснок — 10 г, растительное масло — для жарки, томатная паста — 70 г, мука — для болтушки, зелень — по желанию, соль — 10 г на 1 л жидкости, черный перец — 1 г на 1 л жидкости.

Приготовление: фарш соединяют с жареным луком, хлебом, солью и перцем, хорошо вымешивают и отбивают до плотной массы. Делят на порции примерно по 80 г, формируют тефтели, выкладывают на смазанный маслом противень и запекают при 180 °C около 15 минут. Лук, морковь и болгарский перец нарезают и тушат до мягкости на растительном масле. Добавляют воду или бульон, томатную пасту, лавровый лист, соль и перец, доводят до вкуса, затем лавровый лист убирают. Муку разводят в воде и тонкой струйкой вводят в соус, постоянно помешивая, пока он не загустеет. По желанию соус измельчают блендером. Готовые тефтели заливают соусом и запекают еще 15 минут. Перед подачей посыпают зеленью.

Ранее мы делились рецептом сырно-лукового пирога. Простое тесто на маргарине — получается сытный и вкусный.

Проверено редакцией
мясо
фарш
простой рецепт
овощи
гуляш
котлеты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жильцы почти 200 домов остались без отопления в Смоленске
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте для саботажа переговоров по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
«Стала частью почвы»: женщина закопала плод в горшке после выкидыша
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.