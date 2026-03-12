Не только сладкое: добавьте в это тесто сыр и травы — получите изысканную закуску к супу. Мой рецепт профитролей

Это тесто — настоящий хамелеон в мире выпечки. Добавьте сахар и ваниль — и перед вами основа для изящных десертов. Введите в состав тертый выдержанный сыр и щепотку паприки — и получите великолепную закуску. Освоив базовый принцип, вы сможете импровизировать, создавая как сладкие, так и пикантные шедевры.

Что понадобится

Вода — 250 мл, сливочное масло — 100 г, пшеничная мука высшего сорта — 150 г, куриные яйца (средние) — 4 шт., соль — 1 щепотка, сахар — 1 щепотка (для пикантных вариантов можно исключить).

Как я его готовлю

В сотейнике соединяю воду, нарезанное кубиками сливочное масло, щепотку соли и сахара. Ставлю на средний огонь и, постоянно помешивая, довожу до активного кипения — масло должно полностью раствориться. Муку предварительно просеиваю. Как только жидкость закипит, снимаю с огня и сразу же всыпаю всю муку одним движением. Вымешиваю лопаткой до образования однородного гладкого кома. Возвращаю сотейник на минимальный огонь и при постоянном помешивании прогреваю тесто около 1,5–2 минут, пока оно не начнет легко отделяться от стенок и на дне не образуется легкая пленка. Снимаю с огня и даю массе остыть в течение 5–7 минут, чтобы яйца не свернулись при добавлении.

Вбиваю яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого до полного соединения. Тесто вначале будет расслаиваться, но затем станет гладким, блестящим и тягучим. Правильная консистенция достигается, когда масса медленно, плавно стекает с лопатки, образуя треугольник («капля»). Духовку разогреваю до 200°C. Тесто перекладываю в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсаживаю на противень, застеленный пергаментом, шарики диаметром около 3 см на расстоянии 4–5 см друг от друга. Слегка смачиваю пальцы водой и приглаживаю возможные «хвостики».

Выпекаю 15 минут при 200°C, затем, не открывая дверцу, снижаю температуру до 170°C и выпекаю еще 15–20 минут до золотисто-коричневого цвета и устойчивой структуры. Готовые профитроли обязательно протыкаю сбоку для выхода пара и оставляю в выключенной духовке с приоткрытой дверцей до полного остывания.

