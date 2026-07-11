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11 июля 2026 в 12:00

Не только с фаршем: три начинки для перцев — меняете пару ингредиентов и получаете новое блюдо

Фото: D-NEWS.ru
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Фаршированные перцы — это блюдо, которое никогда не надоедает. Предлагаем три варианта горячего из перцев.

Классика: смешайте 500 г мясного фарша с половиной стакана отварного риса, мелко нарезанной луковицей, солью и перцем. Нафаршируйте подготовленные перцы (без семян). Для соуса обжарьте лук с морковью, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, стакан воды, соль, специи. Выложите перцы в сотейник, залейте соусом и томите 40 минут.

Вариант № 2: начинка из шампиньонов с гречкой — обжарьте грибы с луком, смешайте с рассыпчатой гречкой и зеленью. Далее готовьте как в классическом рецепте.

Вариант № 3: начинка из рыбного фарша. 400 г филе белой рыбы и лук пропустите через мясорубку или измельчите в блендере до фарша. Добавьте 100 г мягкого творожного сыра и рубленый укроп. Посолите, поперчите. Нафаршируйте перцы, уложите их в сотейник и залейте томатным соусом (как в классическом рецепте). Тушите 30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru попробовала приготовить разные варианты перцев, и особенно удивил с рыбой. Получилось очень нежное горячее. Совет: чтобы соус стал более насыщенным и ароматным, добавьте в него в конце тушения ложку сливочного масла и свежую зелень.

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Проверено редакцией
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