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10 июля 2026 в 18:00

Этот вкус не передать словами — мои драники растаскивают горячими сразу со сковороды: с ароматом трав

Фото: D-NEWS.ru
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Драники — это блюдо, которое покоряет своей простотой и домашним уютом, а по этому рецепту они получаются настолько вкусными, что горячие золотистые оладьи расхватывают со сковороды, не оставляя ни крошки.

Для приготовления понадобится: 1 кг очищенного картофеля, 1–2 луковицы (около 300 г), 2 яйца, зубчик чеснока, а также по чайной ложке сушеного укропа, сушеного чеснока и петрушки, соль и перец по вкусу. Натрите картофель и лук на крупной терке, слейте выделившийся сок, добавьте яйца, измельченный чеснок, все сухие специи и тщательно перемешайте. На разогретой сковороде с маслом обжарьте драники с двух сторон до румяной золотистой корочки

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в действии. Драники получились с хрустящей корочкой и очень ароматными. Совет: для идеального результата жарьте их на смеси растительного и небольшого количества сливочного масла — это придаст невероятный сливочный вкус.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки из кабачков с начинкой из ветчины и сыра.

Проверено редакцией
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