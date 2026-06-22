Пирожки из кабачков с начинкой из ветчины и сыра: забудете об обычных оладьях, когда попробуете эти

Пирожки из кабачков с начинкой из ветчины и сыра: забудете об обычных оладьях, когда попробуете эти

Это сочные и очень вкусные ленивые пирожки из кабачков готовятся на сковороде без возни с тестом. Нежное овощное тесто и начинка из сыра и ветчины — идеальное сочетание для завтрака или ужина.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, соль, перец. Для начинки: 100 г ветчины, 100 г твердого сыра.

Рецепт: кабачки натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, соль и перец, перемешайте до густого теста. Ветчину и сыр натрите на крупной терке, смешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите ложку кабачкового теста, разровняйте, сверху положите чайную ложку начинки, накройте еще ложкой теста. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачковые пирожки. Оказалось, что они готовятся не сложнее обычных оладий. А еще с ними можно экспериментировать и сделать сладкую версию, добавив в начинку творог с сахаром.

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