Не спешите готовить из творога сырники, пока не попробуете эти ленивые пирожки с вареньем

Ленивые пирожки из творога — это гениальная альтернатива сырникам, которая получается гораздо вкуснее! Нежное творожное тесто скрывает внутри сюрприз из варенья, которое при нагревании превращается в тягучую начинку.

Для приготовления понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 3--4 ст. л. сахара, 4--5 ст. л. муки, щепотка соли, ванилин, густое варенье (вишневое, яблочное, смородиновое).

Рецепт: в миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин, тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый шарик расплющите в лепешку на ладони, в центр положите чайную ложку варенья.

Аккуратно защипните края, формируя пирожок. Обжарьте пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой румяной корочки.

Они невероятно вкусные как в теплом, так и в остывшем виде. Так что не спешите готовить из творога сырники, пока не попробуете эти ленивые пирожки.

Ранее стало известно, как приготовить мягкие лепешки с зеленью, — даже миксер не понадобится.