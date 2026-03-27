Не спешите готовить из творога сырники, пока не попробуете эти ленивые пирожки с вареньем

Ленивые пирожки из творога — это гениальная альтернатива сырникам, которая получается гораздо вкуснее! Нежное творожное тесто скрывает внутри сюрприз из варенья, которое при нагревании превращается в тягучую начинку.

Для приготовления понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 3--4 ст. л. сахара, 4--5 ст. л. муки, щепотка соли, ванилин, густое варенье (вишневое, яблочное, смородиновое).

Рецепт: в миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин, тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Разделите тесто на небольшие шарики. Каждый шарик расплющите в лепешку на ладони, в центр положите чайную ложку варенья.

Аккуратно защипните края, формируя пирожок. Обжарьте пирожки на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой румяной корочки.

Они невероятно вкусные как в теплом, так и в остывшем виде. Так что не спешите готовить из творога сырники, пока не попробуете эти ленивые пирожки.

Бедра, картошка и бездрожжевое тесто: готовим татарский элеш — едят все и не могут остановиться
Общество
Бедра, картошка и бездрожжевое тесто: готовим татарский элеш — едят все и не могут остановиться
Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти пирожки: простейшие ингредиенты, а результат как из печи
Общество
Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти пирожки: простейшие ингредиенты, а результат как из печи
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Общество
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Не тяжелая творожная Пасха: рецепт без масла, который не перегружает — вкусно и просто
Общество
Не тяжелая творожная Пасха: рецепт без масла, который не перегружает — вкусно и просто
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

