«Мемориал» могут признать экстремистской организацией в России Верховный суд рассмотрит иск о признании движения «Мемориал» экстремистским

Верховный суд России принял к производству заявление о признании международного общественного движения «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг добавил Юлию и Ярослава Рыбиных в список террористов и экстремистов. До этого Минюст России расширил список иностранных агентов, добавив писательницу и политолога Нину Хрущеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), публициста Вадима Штепу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналиста-расследователя Сергея Резника (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), активиста Алексея Нестеренко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экономиста Екатерину Журавскую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).