Бедра, картошка и бездрожжевое тесто: готовим татарский элеш — едят все и не могут остановиться

Бедра, картошка и бездрожжевое тесто — сочные элеши с хрустящей корочкой, от которых невозможно оторваться. Домашние просят добавки, а аромат собирает всех на кухне еще до готовности.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка: тесто всегда удается, а начинка получается сочной и насыщенной.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сметана — 5 ст. л., подсолнечное масло — 5 ст. л., сливочное масло — 5 ст. л., вода — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., мука — сколько возьмет тесто, куриные бедра — 4 шт. или филе по вкусу, картофель — 6–7 шт., лук репчатый — 2 шт., соль и перец — по вкусу, сливочное масло — по 1/2 ч. л. в каждый элеш.

Сначала смешиваем растопленное и остывшее сливочное масло с растительным, добавляем яйца, сметану, воду, соль и сахар, перемешиваем до однородности. Вводим разрыхлитель и постепенно подсыпаем муку, замешивая мягкое тесто, оставляем его отдохнуть. Для начинки нарезаем курицу, картофель и лук, приправляем. Делим тесто, формируем лепешки, выкладываем начинку, добавляем кусочек сливочного масла и закрываем, формируя элеши. Выпекаем около 50 минут до румяной корочки, затем смазываем маслом и подаем горячими.

Курочка с плюшками — деревенское блюдо для обедов и ужинов: семья объедается и просит еще
Никакого сыра, сливок и майонеза: смешиваю молоко с томатной пастой — курочка просто супер
Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо
Обалденный вариант мяса по-французски: курица с зернистой горчицей — сочная, нежная и с пикантной ноткой
Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти пирожки: простейшие ингредиенты, а результат как из печи
Ольга Шмырева
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
