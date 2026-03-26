Обалденный вариант мяса по-французски: курица с зернистой горчицей — сочная, нежная и с пикантной ноткой

Мясо по-французски — это чисто домашняя классика, которую любят за простоту и насыщенный вкус. В этом варианте используется филе куриного бедра — оно получается гораздо сочнее грудки, а зернистая горчица добавляет легкую пикантность и глубину вкуса.

Ингредиенты: филе куриного бедра — 600–700 г, лук — 2 шт., картофель — 5–6 шт., сметана — 4–5 ст. л., помидоры — 2 шт., сыр — 150–200 г, зернистая горчица — 1–2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Лук нарезают полукольцами и выкладывают первым слоем в форму. Сверху распределяют кусочки куриного бедра, солят, перчат и добавляют немного зернистой горчицы. Далее выкладывают тонкие кружочки картофеля, снова слегка приправляют и смазывают сметаной.

Следующий слой — помидоры, нарезанные кружочками. Все ингредиенты важно нарезать тонко, чтобы блюдо пропеклось равномерно. Форму отправляют в разогретую до 200° духовку примерно на 50–60 минут. Затем достают, посыпают тертым сыром и возвращают еще на 10 минут — до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом крабовых тарталеток в духовке. Горячая закуска, которую первой разбирают со стола.

Читайте также
Хрустящие куриные крылья в глазури из сливочного масла и лайма — мой новый кулинарный фаворит. Готовлю просто и получаю шедевр

Хрустящие куриные крылья в глазури из сливочного масла и лайма — мой новый кулинарный фаворит. Готовлю просто и получаю шедевр












Ольга Шмырева
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков


Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России


Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет


Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

