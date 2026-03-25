Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины

Многие готовят тушеную картошку, а в итоге получают мутный, неаппетитный бульон. Весь секрет — в одном шаге: правильно обжарить говядину, и блюдо сразу становится другим. Это тот самый тушеный картофель с говядиной — насыщенный, ароматный, без «каши», с мягким мясом и легкой томатно-чесночной ноткой, которая делает вкус глубже и ярче.

Ингредиенты: говядина — 500 г, картофель — 4–5 шт., лук и морковь — по 1 шт., чеснок — 3 зубчика, растительное масло — 2–3 ст. л., томатная паста — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, лавровый лист — по желанию, тимьян — по желанию.

Говядину обжариваю на сильном огне до румяной корочки — не трогаю лишний раз, чтобы «запечатать» сок внутри. Добавляю лук и морковь, затем чеснок и томатную пасту. Все это пока на большом огне. Кладу картофель, слегка обжариваю и заливаю горячей водой или бульоном. Довожу до кипения и тушу на слабом огне под крышкой без бурления около 1–1,5 часа — так бульон остается прозрачным, а вкус насыщенным.

