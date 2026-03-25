Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины

Фото: D-NEWS.ru
Многие готовят тушеную картошку, а в итоге получают мутный, неаппетитный бульон. Весь секрет — в одном шаге: правильно обжарить говядину, и блюдо сразу становится другим. Это тот самый тушеный картофель с говядиной — насыщенный, ароматный, без «каши», с мягким мясом и легкой томатно-чесночной ноткой, которая делает вкус глубже и ярче.

Ингредиенты: говядина — 500 г, картофель — 4–5 шт., лук и морковь — по 1 шт., чеснок — 3 зубчика, растительное масло — 2–3 ст. л., томатная паста — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, лавровый лист — по желанию, тимьян — по желанию.

Говядину обжариваю на сильном огне до румяной корочки — не трогаю лишний раз, чтобы «запечатать» сок внутри. Добавляю лук и морковь, затем чеснок и томатную пасту. Все это пока на большом огне. Кладу картофель, слегка обжариваю и заливаю горячей водой или бульоном. Довожу до кипения и тушу на слабом огне под крышкой без бурления около 1–1,5 часа — так бульон остается прозрачным, а вкус насыщенным.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.

Проверено редакцией
Читайте также
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Общество
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Общество
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Без муки — самые вкусные драники: осторожно, придется готовить много — их просят еще и еще
Общество
Без муки — самые вкусные драники: осторожно, придется готовить много — их просят еще и еще
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Общество
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
4 лучших варианта запеканки на любой вкус: просто, сытно и очень аппетитно
Семья и жизнь
4 лучших варианта запеканки на любой вкус: просто, сытно и очень аппетитно
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

