Хрустящие куриные крылья в глазури из сливочного масла и лайма — мой новый кулинарный фаворит. Готовлю просто и получаю шедевр

Горячие, только из духовки крылья встречаются с прохладным соусом на основе сливочного масла. В этот момент и рождается магия: хруст смягчается, а яркие ноты лайма и кинзы проникают в каждую порцию.

Что понадобится

Куриные крылья — 1 кг, масло оливковое — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., перец красный острый (по желанию) — щепотка. Для соуса: масло сливочное (размягченное) — 100 г, соус соевый — 3 ст. л., мед — 1 ст. л., кинза (зелень) — 20 г, паприка молотая — 1 ч. л., лайм — 1 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Куриные крылья промыть и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Сложить в миску, сбрызнуть оливковым маслом, приправить солью, черным и (при желании) красным перцем.

Руками хорошо перемешать, чтобы масло и специи равномерно распределились. Разогреть духовку до 220°C. Противень слегка смазать маслом и выложить крылья кожей вверх в один слой. Запекать 30 минут: через 15 минут перевернуть и довести до готовности еще 15 минут.

Пока крылья запекаются, приготовить соус. В чашу блендера поместить размягченное сливочное масло, соевый соус, мед, паприку, большую часть зелени кинзы и щепотку соли. Измельчить до однородности. Добавить сок половины лайма и еще раз взбить.

Готовый соус перелить в соусник. Достать противень, дать крыльям постоять в выключенной духовке 3–5 минут. Затем переложить горячие крылья в глубокую миску, обильно полить приготовленным соусом и аккуратно перемешать. Оставить на 2–3 минуты для пропитки.

Сбрызнуть соком второй половины лайма, выложить на сервировочное блюдо, украсить оставшейся кинзой. Оставшийся на дне миски соус подать отдельно.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
