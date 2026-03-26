Хрустящие куриные крылья в глазури из сливочного масла и лайма — мой новый кулинарный фаворит. Готовлю просто и получаю шедевр

Горячие, только из духовки крылья встречаются с прохладным соусом на основе сливочного масла. В этот момент и рождается магия: хруст смягчается, а яркие ноты лайма и кинзы проникают в каждую порцию.

Что понадобится

Куриные крылья — 1 кг, масло оливковое — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., перец красный острый (по желанию) — щепотка. Для соуса: масло сливочное (размягченное) — 100 г, соус соевый — 3 ст. л., мед — 1 ст. л., кинза (зелень) — 20 г, паприка молотая — 1 ч. л., лайм — 1 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Куриные крылья промыть и тщательно обсушить бумажным полотенцем. Сложить в миску, сбрызнуть оливковым маслом, приправить солью, черным и (при желании) красным перцем.

Руками хорошо перемешать, чтобы масло и специи равномерно распределились. Разогреть духовку до 220°C. Противень слегка смазать маслом и выложить крылья кожей вверх в один слой. Запекать 30 минут: через 15 минут перевернуть и довести до готовности еще 15 минут.

Пока крылья запекаются, приготовить соус. В чашу блендера поместить размягченное сливочное масло, соевый соус, мед, паприку, большую часть зелени кинзы и щепотку соли. Измельчить до однородности. Добавить сок половины лайма и еще раз взбить.

Готовый соус перелить в соусник. Достать противень, дать крыльям постоять в выключенной духовке 3–5 минут. Затем переложить горячие крылья в глубокую миску, обильно полить приготовленным соусом и аккуратно перемешать. Оставить на 2–3 минуты для пропитки.

Сбрызнуть соком второй половины лайма, выложить на сервировочное блюдо, украсить оставшейся кинзой. Оставшийся на дне миски соус подать отдельно.

