Медальоны с маринованным огурчиком: грудку готовлю только так — никогда не бывает сухой

Куриные медальоны с маринованным огурчиком — это блюдо, которое навсегда изменит ваше представление о куриной грудке. Сочный пикантный огурец и нежная сырно-яичная шапочка гарантируют, что мясо никогда не будет сухим.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки, 2-3 маринованных огурца, 2 ст. л. майонеза, 1 яйцо, 50 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: куриные грудки нарежьте на пластины толщиной 1,5 см и слегка отбейте, посолите и поперчите. Огурцы нарежьте тонкими кружочками. В отдельной миске смешайте майонез, яйцо и тертый сыр до однородности. На каждую пластину курицы выложите кружочки огурца, затем сверху распределите сырно-яичную смесь. Выложите медальоны на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку в цитрусовом маринаде.