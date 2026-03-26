Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:10

Забудьте о скучных ужинах: этот салат из пекинской капусты сметут за минуту

Забудьте о скучных ужинах: этот салат из пекинской капусты сметут за минуту
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте: вы вернулись домой, сил на готовку нет, а хочется чего-то легкого и сытного. У меня для вас есть волшебная палочка — пекинская капуста. Она не нуждается в длительной термической обработке, идеально сочетается с базовыми продуктами и всегда остается сочной.

Сегодня поделюсь основой для тех, кто ищет рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой. Возьмите 400 г пекинской капусты, 200 г копченой куриной грудки, 100 г сыра твердого сорта. Нарежьте капусту крупными квадратами, курицу — соломкой, сыр нашинкуйте на крупной терке. Секрет в заправке: смешайте 2 ст. ложки майонеза, 1 ст. ложку соевого соуса и дольку чеснока, пропущенный через пресс. Заправляйте салат прямо перед подачей, чтобы капуста осталась хрустящей.

Если вы все еще думаете, что капуста годится только для нарезки к борщу, попробуйте этот вариант. Это идеальный рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой, который спасает меня каждую неделю. Радуйте себя и близких без лишних хлопот!

салаты
закуски
пекинская капуста
рецепты
простые рецепты
курица
Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Умер 15-летний сын миллиардера Перельмана Оскар
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.