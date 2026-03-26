Забудьте о скучных ужинах: этот салат из пекинской капусты сметут за минуту

Представьте: вы вернулись домой, сил на готовку нет, а хочется чего-то легкого и сытного. У меня для вас есть волшебная палочка — пекинская капуста. Она не нуждается в длительной термической обработке, идеально сочетается с базовыми продуктами и всегда остается сочной.

Сегодня поделюсь основой для тех, кто ищет рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой. Возьмите 400 г пекинской капусты, 200 г копченой куриной грудки, 100 г сыра твердого сорта. Нарежьте капусту крупными квадратами, курицу — соломкой, сыр нашинкуйте на крупной терке. Секрет в заправке: смешайте 2 ст. ложки майонеза, 1 ст. ложку соевого соуса и дольку чеснока, пропущенный через пресс. Заправляйте салат прямо перед подачей, чтобы капуста осталась хрустящей.

Если вы все еще думаете, что капуста годится только для нарезки к борщу, попробуйте этот вариант. Это идеальный рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой, который спасает меня каждую неделю. Радуйте себя и близких без лишних хлопот!

