Придумала выпечку, которая и на обед, и к чаю. Перепечи с картофелем и мясом — хрустящие корзиночки с нежной заливкой

Беру муку, яйца и фарш и готовлю перепечи — традиционные открытые пирожки, которые проще дрожжевых, а получаются сытнее и ароматнее.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие корзиночки из нежнейшего бездрожжевого теста, внутри — сочная начинка из картофеля с мясом, а сверху — румяная яично-молочная заливка, которая пропитывает все до последнего кусочка.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 г муки, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 100 мл молока, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка соли; для начинки — 300 г мясного фарша, 2 картофелины, 1 луковица, соль и перец; для заливки — 1 яйцо, 50 мл молока.

Замесите тесто из всех ингредиентов, разделите на шарики, раскатайте лепешки, сформируйте бортики. Фарш обжарьте с луком, картофель нарежьте мелкими кубиками и слегка обжарьте, смешайте с мясом. Выложите начинку в тестяные корзиночки, залейте взбитым с молоком яйцом. Выпекайте при 200 °С 20–25 минут до румянца. Подавайте горячими.

