Простой рецепт, который всегда выручает: картофельные лепешки с зеленью и чесночком — вкуснее драников и готовятся быстрее

Беру картофель, яйцо и свежую зелень — и жарю румяные ароматные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые поджаристые лепешки снаружи и мягкая сочная картофельная серединка внутри, которая буквально тает во рту. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, яйцо, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки муки, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте картофель с яйцом, мукой, чесноком, зеленью, солью и перцем до однородности.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

