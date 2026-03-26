26 марта 2026 в 10:35

Простой рецепт, который всегда выручает: картофельные лепешки с зеленью и чесночком — вкуснее драников и готовятся быстрее

Беру картофель, яйцо и свежую зелень — и жарю румяные ароматные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые поджаристые лепешки снаружи и мягкая сочная картофельная серединка внутри, которая буквально тает во рту. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, яйцо, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки муки, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте картофель с яйцом, мукой, чесноком, зеленью, солью и перцем до однородности.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя небольшие лепешки. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Картофель фри — прошлый век: эта сырная картошка на сковороде нежнее и сочнее любых жареных ломтиков
Общество
Картофель фри — прошлый век: эта сырная картошка на сковороде нежнее и сочнее любых жареных ломтиков
Не котлеты, а облака: этот хитрый трюк подарит невероятную нежность — смело готовлю двойную порцию
Общество
Не котлеты, а облака: этот хитрый трюк подарит невероятную нежность — смело готовлю двойную порцию
Забудьте о скучных ужинах: этот салат из пекинской капусты сметут за минуту
Семья и жизнь
Забудьте о скучных ужинах: этот салат из пекинской капусты сметут за минуту
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Без муки — самые вкусные драники: осторожно, придется готовить много — их просят еще и еще
Общество
Без муки — самые вкусные драники: осторожно, придется готовить много — их просят еще и еще
картофель
рецепты
драники
лепешки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков
Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время тренировок
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

