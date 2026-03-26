Кладу горсть укропа прямо в воду — через 10 минут уже едим. Нежные лепешки с зеленушкой получаются слоистыми и пышными

Беру муку, холодную воду и укроп и раскатываю тесто, которое сразу отправляется на горячую сковороду. Получаются обалденные лепешки: мягкие, слоистые, с ярким ароматом свежей зелени и румяной хрустящей корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 480 г пшеничной муки, 250 мл холодной воды, 1 большой пучок укропа, 1 чайная ложка соли, 3 столовые ложки подсолнечного масла плюс масло для жарки. В глубокой миске смешайте муку с солью, сделайте углубление, влейте масло и холодную воду.

Замесите тесто до однородности, накройте пленкой и оставьте на 20 минут. Разделите тесто на 2 части, каждую раскатайте в пласт, посыпьте мелко рубленым укропом.

Сверните в рулет, нарежьте на кусочки толщиной 2–3 см, каждый слегка раскатайте скалкой. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими к супам, бутербродам или просто с чаем.

