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14 июня 2026 в 17:09

Мешаю яйца лопаткой и накрываю лавашем: летний завтрак с зеленым соусом — 10 минут и готово

Фото: D-NEWS.ru
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Когда времени на готовку совсем мало, выручает этот простой завтрак. По сути это что-то среднее между омлетом, хрустящей лепешкой и горячим сэндвичем. Яйца схватываются прямо на сковороде, прилипают к лавашу, а внутри прячется нежный зеленый соус с сыром и йогуртом.

Получается очень сытно, ароматно и по-летнему свежо. Такой завтрак хорош и утром, и в качестве быстрого ужина, когда не хочется долго стоять у плиты.

Для приготовления вам понадобится: лаваш тонкий — 1 шт., яйца — 3 шт., сливочное масло — 20 г, сыр твердый — 80 г, натуральный йогурт — 3 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., укроп — 1 небольшой пучок, петрушка — 1 небольшой пучок, зеленый лук — 3–4 пера, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Для начала приготовьте соус. Мелко нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук. Добавьте йогурт, зернистую горчицу и мелко натертый сыр. Перемешайте до однородности.

На сковороде растопите сливочное масло. Яйца разбейте в миску, слегка размешайте лопаткой или вилкой до объединения белков и желтков. Посолите и поперчите.

Вылейте яйца на разогретую сковороду и сразу накройте их листом лаваша. Слегка прижмите, чтобы яичная масса приклеилась к поверхности лаваша.

Готовьте 2–3 минуты на среднем огне, пока яйца не схватятся. Затем аккуратно переверните заготовку лавашем вниз.

На половину поверхности распределите зеленый соус, сверху при желании добавьте немного дополнительного сыра. Сложите лаваш пополам, накрыв начинку второй стороной.

Прогрейте еще 1–2 минуты с каждой стороны до легкой хрустящей корочки и расплавления сыра внутри.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за сочетание горячего хрустящего лаваша и свежего зеленого соуса. Особенно вкусно получается летом, когда зелень максимально ароматная. А если добавить в соус немного молодого чеснока, вкус становится еще ярче.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
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