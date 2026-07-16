Магия летнего утра: режу кабачок, тушу с луком, разбиваю яйца — и готов сытный завтрак на двоих

Летом яичница без кабачка — просто преступление. Беру молодой кабачок, тушу с луком, заливаю яйцами — и получаю сочный, сытный завтрак за 20 минут.

Ингредиенты

Куриные яйца — 4 шт., кабачок — 350 г, лук репчатый — 1 шт., петрушка — 4 веточки, масло сливочное — 50 г, перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу молодой кабачок кубиками (кожуру снимаю, если кабачок не юный), а лук и петрушку мелко рублю. На сковороде топлю сливочное масло и тушу лук 3 минуты, пока он не станет прозрачным. Тем временем закидываю к луку кабачок и жарю на среднем огне минут 10, периодически помешивая, чтобы овощи пустили сок и стали мягкими.

Солю, перчу, делаю в массе ложкой два углубления и аккуратно разбиваю туда яйца. Убавляю огонь до минимума и жду 5 минут, пока белок схватится, а желток остается жидким — для этого можно накрыть крышкой на минуту. Посыпаю рубленой петрушкой и подаю: если хотите, макайте в желток кусочек хлеба или лаваша.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Блюдо получилось диетическим, но при этом сытным — белок и клетчатка работают как надо. Мой лайфхак: перед тушением обжарьте кабачок до золотистых пятен, тогда он будет не просто мягким, а с карамельной ноткой. Подавайте с ломтиком зернового хлеба.