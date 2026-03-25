Картофель фри — прошлый век: эта сырная картошка на сковороде нежнее и сочнее любых жареных ломтиков

Беру картофель, яйца и сыр — и за 20 минут готовлю ужин, который домашние просят каждый день. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая румяная корочка снаружи, нежная и сочная середина, а расплавленный сыр придает блюду тягучую сытность и сливочный аромат.

Для приготовления вам понадобится: 3 картофелины, 2 яйца, 50 г твердого сыра, 3 столовые ложки подсолнечного масла, 1/2 чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки перца, зелень по вкусу. Картофель очистите, натрите на крупной терке, выложите в миску и залейте холодной водой, промойте до прозрачной воды, чтобы убрать лишний крахмал. Слейте воду, картофель хорошо отожмите руками. Добавьте соль, перец, яйца и тертый на крупной терке сыр, тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофельную массу, разровняйте в форме большой лепешки. Жарьте под крышкой на среднем огне, пока низ не подрумянится, затем аккуратно переверните и жарьте вторую сторону до золотистого цвета. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

