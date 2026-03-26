Никакого сыра, сливок и майонеза: смешиваю молоко с томатной пастой — курочка просто супер

Куриные бедра с картошкой под молочно-томатной заливкой — это блюдо, которое покоряет своей простотой и невероятным вкусом. Нежная курица, сочная картошка и ароматная заливка создают идеальный ужин — блюдо просто супер.

Вкус получается насыщенным, нежным, томатным, с легкой пикантностью специй. И все это без сыра, сливок и майонеза.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 4–6 куриных бедер, 8 картофелин, 2 луковицы, 200 мл молока, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Как приготовить

Картофель нарежьте кружочками, лук — полукольцами. Куриные бедра посолите, поперчите, приправьте паприкой и чесноком. Противень смажьте маслом, выложите слоями: картофель, лук, сверху куриные бедра.

В миске смешайте молоко, томатную пасту, соль и специи до однородности. Залейте этой смесью курицу. Накройте противень листом пергамента, смоченным в воде (чтобы он плотно прилегал). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 50–60 минут. За 10 минут до готовности снимите пергамент, чтобы курица подрумянилась.

