Никакого сыра, сливок и майонеза: смешиваю молоко с томатной пастой — курочка просто супер

Куриные бедра с картошкой под молочно-томатной заливкой — это блюдо, которое покоряет своей простотой и невероятным вкусом. Нежная курица, сочная картошка и ароматная заливка создают идеальный ужин — блюдо просто супер.

Вкус получается насыщенным, нежным, томатным, с легкой пикантностью специй. И все это без сыра, сливок и майонеза.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 4–6 куриных бедер, 8 картофелин, 2 луковицы, 200 мл молока, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Как приготовить

Картофель нарежьте кружочками, лук — полукольцами. Куриные бедра посолите, поперчите, приправьте паприкой и чесноком. Противень смажьте маслом, выложите слоями: картофель, лук, сверху куриные бедра.

В миске смешайте молоко, томатную пасту, соль и специи до однородности. Залейте этой смесью курицу. Накройте противень листом пергамента, смоченным в воде (чтобы он плотно прилегал). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 50–60 минут. За 10 минут до готовности снимите пергамент, чтобы курица подрумянилась.

Ранее стало известно, как приготовить фриттату с картошкой, фаршем и яйцами — горячее для обеда или ужина.

Проверено редакцией
Читайте также
Пекинская капуста с авокадо: рецепт для своих, о котором все молчат
Семья и жизнь
Пекинская капуста с авокадо: рецепт для своих, о котором все молчат
Готовьте без плиты: секрет салата, с которым не надо долго мучиться
Семья и жизнь
Готовьте без плиты: секрет салата, с которым не надо долго мучиться
4 рецепта рагу на любой случай: постное, в горшочках, татарское азу
Семья и жизнь
4 рецепта рагу на любой случай: постное, в горшочках, татарское азу
Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо
Общество
Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо
Обалденный вариант мяса по-французски: курица с зернистой горчицей — сочная, нежная и с пикантной ноткой
Общество
Обалденный вариант мяса по-французски: курица с зернистой горчицей — сочная, нежная и с пикантной ноткой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США
Археолог Бутягин описал свою жизнь в польском СИЗО
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

