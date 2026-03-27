Песков: Путин может провести международный разговор 27 марта

График президента России Владимира Путина на пятницу, 27 марта, может включать международный телефонный разговор, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль предоставит информацию по итогам этого разговора, передает РИА Новости.

Не исключаем также сегодня и международного телефонного разговора, — сказал Песков.

Ранее российский лидер поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсуждали происходящее в республике. Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом.

Между тем в декабре Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым по поводу недопуска его фильмов до проката. Глава государства пообещал разобраться в этой ситуации. Президент обратил внимание, что речь не идет о дискриминации, так как Сокуров является членом СПЧ.

Также Путин проводил телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. В тот момент на юге страны бушевали оползни и наводнения. Российский лидер высказывал соболезнования семьям погибших.