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04 июля 2025 в 00:15

Не просто красота! Плюсы посадить гибискус на даче, о которых вы не знали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гибискус сочетает в себе потрясающую декоративность с удивительной неприхотливостью. Его преимущества — это не просто красота! Рассказываем плюсы посадить гибискус на даче, о которых вы не знали.

Его огромные яркие цветы диаметром до 12 см, напоминающие экзотические граммофоны, будут радовать вас непрерывным цветением с июня по сентябрь, причем каждый цветок живет всего сутки, но на смену ему сразу распускаются новые.

Это растение-долгожитель способно расти на одном месте до 20 лет, не теряя своей красоты, а его морозостойкие сорта выдерживают температуры до -25 °C. Гибискус не только украшает участок, но и привлекает полезных насекомых-опылителей, улучшая урожайность всего сада.

Куст гибискуса легко формируется в виде дерева или живой изгороди, быстро разрастаясь до 2–3 метров в высоту. Он устойчив к болезням, не боится загазованности и прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени.

Ранее стало известно, чем полить грядку с гладиолусами, чтобы они росли здоровыми и пышно цвели.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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