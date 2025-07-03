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03 июля 2025 в 16:16

Розы усыпаны цветами? Легко! Летний уход для рекордного цветения

Как заставить розы цвести без конца Как заставить розы цвести без конца Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Мечтаете о розах, цветущих без устали все лето? Эти проверенные приемы превратят вашу клумбу в благоухающий оазис — бутоны будут появляться один за другим.

  1. Без регулярного полива розы не покажут всей красоты, особенно в жару — увлажняйте почву у основания куста на рассвете или после заката, оберегая листву от капель.

  2. Систематическая защита от насекомых и грибков сохранит здоровье растений, высвобождая энергию для цветения.

  3. Стимулируйте образование новых цветков подкормками раз в 14–20 дней, используя комплексы для цветущих культур.

  4. Главный секрет — своевременное удаление увядших бутонов. Срезайте их над первым листом с пятью пластинками — это предотвратит созревание семян и перенаправит соки на свежие цветки.

  5. Легкое формирование куста ранним летом и аккуратное прищипывание отрастающих ветвей многократно увеличат число цветоносов.

Придерживайтесь этих принципов, и ваши розы покроются пышным водопадом цветов до самой осени.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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