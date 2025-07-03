Розы усыпаны цветами? Легко! Летний уход для рекордного цветения

Как заставить розы цвести без конца

Мечтаете о розах, цветущих без устали все лето? Эти проверенные приемы превратят вашу клумбу в благоухающий оазис — бутоны будут появляться один за другим.

Без регулярного полива розы не покажут всей красоты, особенно в жару — увлажняйте почву у основания куста на рассвете или после заката, оберегая листву от капель. Систематическая защита от насекомых и грибков сохранит здоровье растений, высвобождая энергию для цветения. Стимулируйте образование новых цветков подкормками раз в 14–20 дней, используя комплексы для цветущих культур. Главный секрет — своевременное удаление увядших бутонов. Срезайте их над первым листом с пятью пластинками — это предотвратит созревание семян и перенаправит соки на свежие цветки. Легкое формирование куста ранним летом и аккуратное прищипывание отрастающих ветвей многократно увеличат число цветоносов.

Придерживайтесь этих принципов, и ваши розы покроются пышным водопадом цветов до самой осени.