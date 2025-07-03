Уничтожила галловую тлю и вернула смородине здоровье за 3 дня: чудо-способ

Уничтожила галловую тлю и вернула смородине здоровье за три дня. Теперь куст чистый, без бордовых вздутий на листьях.

Для борьбы с вредителем срочно удалите и сожгите пораженные листья, а кусты обработайте народными средствами: раствором хозяйственного мыла (300 г на 10 л воды) или настоем бархатцев (0,5 ведра цветков на 10 л воды с добавлением 50 г мыла). Уже через три дня от вредителей не останется на кустах и следа. Просто чудо-способ.

При массовом заражении используйте биопрепараты или химические инсектициды — но только до цветения или после сбора урожая, чтобы не навредить пчелам.

Не забывайте бороться с муравьями — они разносят тлю по участку, а также выпалывайте сорняки семейства губоцветных (мята, чистец), где тля размножается летом. Осенью обязательно сжигайте опавшую листву и обрабатывайте смородину 1-процентной бордоской жидкостью, чтобы предотвратить новые вспышки заражения.

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