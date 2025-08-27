Не поверите, но в этих крокетах всего 48 калорий — вкус просто божественный

Крокеты из цветной капусты — идеальное решение для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Всего 48 калорий на 100 грамм — и вы получаете нежнейшее воздушное блюдо с насыщенным ароматом специй. Этот гарнир превосходит традиционное пюре по текстуре и вкусовой сложности.

400 г замороженной цветной капусты отваривают 15 минут до мягкости, затем измельчают блендером с 50 мл молока до идеально гладкой консистенции. В пюре добавляют половину яйца, сушеный укроп, чеснок, мускатный орех и соль по вкусу. Массу тщательно вымешивают и раскладывают по силиконовым формам. Запекают при 220 °C 35 минут до золотистой корочки.

Готовые крокеты поражают контрастом хрустящей корочки и нежной кремовой текстуры внутри. Мускатный орех и чеснок создают сложный ароматный букет, полностью преображая скромный овощ. Подавать можно как самостоятельное блюдо с соусом или как гарнир.

