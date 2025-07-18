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18 июля 2025 в 10:00

Не поливаю, не подкармливаю — а она цветет! Идеальный цветок для лентяев

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обриета — фиолетовое чудо для каменистых садов. Этот очаровательный почвопокровник — настоящее спасение для тех, кто хочет создать яркий цветочный ковер без особых хлопот. Когда в апреле-мае обриета вспыхивает сотнями мелких фиолетовых цветков, кажется, будто на землю опустилось сиреневое облако. И хотя основное цветение длится всего 2-3 недели, ее аккуратные подушки из вечнозеленых листьев сохраняют декоративность до самых морозов.

Обриета — идеальное растение для занятых садоводов. Она прекрасно чувствует себя на бедных каменистых и песчаных почвах, где другие культуры просто не выживут. Ей не нужны плодородные грунты и частые подкормки — главное, чтобы место было солнечным, а почва хорошо дренированной. Полив требуется лишь в затяжную засуху — растение скорее перенесет недостаток влаги, чем ее избыток.

После весеннего цветения стоит обрезать побеги — это не только придаст кустикам аккуратную форму, но и может спровоцировать повторное цветение осенью. А благодаря морозостойкости обриета прекрасно зимует без укрытия, с каждым годом образуя все более пышные куртины.

Этот неприхотливый многолетник особенно хорош в рокариях, на подпорных стенках и в расщелинах между камнями, где его побеги эффектно свешиваются, создавая живописные каскады. Посадите обриету в своем саду — и каждую весну вы будете встречать ярким фиолетовым ковром!

Ранее сообщалось про многолетник, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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