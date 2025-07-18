«Тяжелые ранения»: губернатор раскрыл состояние бойца подразделения «Орлан»

В ходе выполнения боевого задания военнослужащий подразделения «Орлан» получил тяжелые ранения, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в поселке Чапаевский Грайворонского округа, где боец пострадал от атаки вражеского беспилотного летательного аппарата.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и переломами ног доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи районной больницы оказывают ему всю необходимую помощь, — отметил Гладков.

До этого в селе Смородино Грайворонского округа был зафиксирован трагический случай, повлекший гибель гражданского лица. Как сообщил Вячеслав Гладков, смерть местной жительницы наступила в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывное устройство на частное жилое строение.

Ранее глава региона сообщил, что украинские военные запустили беспилотник самолетного типа, на крыле которого была нанесена провокационная надпись «С любовью для жителей Белгорода». Данный дрон в итоге был уничтожен средствами ПВО при приближении к областному центру.