Не поливала все лето — получила шикарный цветник! Самый живучий многолетник

Флокс шиловидный — цветущий ковер для ленивых садоводов! Этот очаровательный многолетник — настоящее спасение для тех, кто мечтает о красивом саде без постоянного ухода. Флокс шиловидный создает настолько плотный цветущий покров, что под ним не видно земли — сплошная подушка из тысяч мелких звездочек-цветков!

Главное достоинство этого растения — феноменальная живучесть. Он прекрасно чувствует себя на бедных почвах, не боится засухи и морозов, а уход за ним ограничивается минимальной обрезкой после цветения. Посадил один раз — и любуешься цветением годами!

Флокс особенно хорош в рокариях, на подпорных стенках и склонах — его побеги эффектно свешиваются каскадами. Но будьте осторожны: этот малыш — настоящий захватчик территории! За пару лет он может оккупировать все свободное пространство вокруг.

Идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и без хлопот создать эффектные цветочные пятна в саду. Только не забудьте ограничить его рост бордюром — иначе весь участок превратится в одно сплошное цветущее море!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!