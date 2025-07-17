Растет на бедном грунте и обогащает его! Морозостойкий многолетник-красавец

Люпин — неприхотливый красавец, который приносит пользу для сада. Этот зимостойкий многолетник высотой 90–120 см с прямостоячими стеблями и роскошными кистевидными соцветиями длиной 30–40 см станет ярким акцентом вашего участка. Люпины абсолютно нетребовательны к плодородию почвы, более того, они сами обогащают её азотом, создавая благоприятные условия для других растений.

Цветение начинается в июне и длится 20–30 дней, а при своевременном удалении отцветших соцветий можно добиться повторной волны цветения в августе. Для посадки выбирайте солнечные места с любым типом почвы — люпин прекрасно растёт даже на самых бедных грунтах. Посев проводят ранней весной (как только оттает почва) или под зиму, в конце октября. Уход минимален: поливы только под корень, редкие подкормки фосфорно-калийными удобрениями и удаление увядших цветоносов.

Главные преимущества:

Выдерживает морозы до -30 °C.

Улучшает качество почвы.

Долго стоит в срезке.

Даёт две волны цветения за сезон.

Не требует плодородного грунта.

Современные сорта поражают разнообразием окрасок — от нежных пастельных до насыщенных пурпурных и даже двуцветных вариантов. А благодаря мощной корневой системе люпин ещё и прекрасно укрепляет склоны!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.