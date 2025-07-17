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17 июля 2025 в 11:00

Растет на бедном грунте и обогащает его! Морозостойкий многолетник-красавец

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Люпин — неприхотливый красавец, который приносит пользу для сада. Этот зимостойкий многолетник высотой 90–120 см с прямостоячими стеблями и роскошными кистевидными соцветиями длиной 30–40 см станет ярким акцентом вашего участка. Люпины абсолютно нетребовательны к плодородию почвы, более того, они сами обогащают её азотом, создавая благоприятные условия для других растений.

Цветение начинается в июне и длится 20–30 дней, а при своевременном удалении отцветших соцветий можно добиться повторной волны цветения в августе. Для посадки выбирайте солнечные места с любым типом почвы — люпин прекрасно растёт даже на самых бедных грунтах. Посев проводят ранней весной (как только оттает почва) или под зиму, в конце октября. Уход минимален: поливы только под корень, редкие подкормки фосфорно-калийными удобрениями и удаление увядших цветоносов.

Главные преимущества:

  • Выдерживает морозы до -30 °C.
  • Улучшает качество почвы.
  • Долго стоит в срезке.
  • Даёт две волны цветения за сезон.
  • Не требует плодородного грунта.

Современные сорта поражают разнообразием окрасок — от нежных пастельных до насыщенных пурпурных и даже двуцветных вариантов. А благодаря мощной корневой системе люпин ещё и прекрасно укрепляет склоны!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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